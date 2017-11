METO ontsnapt bij Vivoo, NSV raakt koppositie kwijt aan Clinge

Grenswachters - Nieuw Borgvliet 5-0 (1-0) 1-0 en 2-0 Gino Boer, 3-0 Ronald Clarijs, 4-0 Gijs van Landeghem, 5-0 Jurgen van Schilt.

,,We waren de bovenliggende partij", vertelt Grenswachters-trainer Patrick Arnouts. ,,In de eerste helft heeft Nieuw Borgvliet enkele counterkansen gehad, maar echt in gevaar kwamen we niet. Na de 2-0 was hun verzet gebroken en konden we uitlopen naar 5-0."