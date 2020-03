METO komt sterk openingskwartier van Grenswachters niet te boven, eerste zege ODIO sinds november

zondag 4BVoorafgaand aan de derby tegen METO stelde Grenswachters-spits Nicky Verboven dat hij de Putse supporters niet wilde teleurstellen . De 37-jarige routinier hield zich aan zijn woord, want hoewel zelf niet op het scoreformulier, was hij met twee assists doorslaggevend voor de bezoekende winst.

Nieuw Borgvliet - BSC 2-2 (1-1). 1-0 Michiel Wilting, 1-1 Jao Pijpers (pen.), 1-2 Robin Geeraers, 2-2 Ahmed Mohammed.

BSC-trainer Rick Schimmel was teleurgesteld na afloop. ,,Als je in de 87ste minuut een 1-2 voorsprong weggeeft, is dat zuur. Het doelpunt had niet eens mogen vallen, want het schot had simpelweg door mijn rechtsback geblokt kunnen worden.”

ODIO - NSV 3-1 (1-1). 1-0 Thomas Jansen, 1-1 Jelmer Akkermans, 2-1 en 3-1 Damian Elenbaas.

Volgens ODIO-trainer Peter van Oirschot was het geen hoogstaande wedstrijd: ,,Eindelijk was het geluk een keer aan onze zijde, maar qua voetbal waren we niet beter dan NSV.” Volgens NSV-trainer Andy Wierikx zat er meer in voor zijn ploeg. ,,We scoorden zes minuten voor tijd, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Hierna gaven we twee cadeautjes weg waardoor het uiteindelijk 3-1 werd.”

DIOZ - Wernhout 1-1 (1-0). 1-0 Gijs Kuijstermans, 1-1 Max Gommers.

DIOZ-trainer John van Aert vond de uitslag een juiste afspiegeling van de krachtsverhouding. ,,Wij waren in de eerste helft beter. Na de openingstreffer schoten we twee keer tegen het aluminium en werd er ook nog een bal van de lijn gehaald. Na rust ging Wernhout aandringen en dat resulteerde in de verdiende gelijkmaker.”

Het veld was volgens Wernhout-trainer Marc van der Linden onbespeelbaar in Zegge. ,,In de laatste twintig minuten kwam DIOZ niet meer van de eigen helft en viel de verdiende gelijkmaker. DIOZ kwam nog goed weg dat de scheidsrechter geen rode kaart gaf aan een verdediger na het vloeren van mijn doorgebroken spits’', aldus Marc van der Linden.

Noordhoek - WVV’67 3-1 (0-0). 1-0 Sven Reuvers, 1-1 Kas van Zandvliet, 2-1 Finn van Huuksloot, 3-1 Sven Reuvers.

Beide trainers waren van mening dat de rode kaart kort na rust voor WVV'67-speler Hessel van Aalzum bepalend was voor het verloop van de wedstrijd. Toch werkte WVV’67 met tien man in eerste instantie een 1-0 achterstand weg, maar hierna liep Noordhoek alsnog uit naar 3-1. WVV'67-trainer Gerard Lazarom weet de nederlaag van zijn ploeg deels aan het veld van Noordhoek. Lazarom: ,,Dit mocht je geen voetbalveld noemen. Noordhoek ging hier beter om dan wij.”

METO - Grenswachters 2-3 (0-3) 0-1 Ronald Clarijs, 0-2 Ken Genè, 0-3 Clarijs, 1-3 Martijn Pieters, 2-3 Levi Deelen.

De overwinning vond haar oorsprong in het openingskwartier. Keer op keer kwamen de groen-gele bezoekers als winnaar uit de duels en zochten vervolgens aanspeelpunt Nicky Verboven. Vooral spitsbroeder Ronald Clarijs profiteerde volop door binnen een kwartier twee keer voorbereidend werk van de niet altijd even gepolijste spits af te ronden. Tussen beide doelpunten van Clarijs in tekende Ken Genè voor de 0-2 door bij de tweede paal een corner binnen te koppen.

Pas met de 0-3 op het scorebord leek METO te gaan beseffen dat het tijd werd de bakens te verzetten om niet tegen een monsternederlaag aan te lopen. Het knokte zichzelf in de wedstrijd, kreeg wat schotkansen, waarbij Marijn van Kalmthout op slag van rust de thuisclub een welkome opsteker leek te bezorgen. Zijn treffer werd echter afgekeurd voor buitenspel.

Na rust kende het duel aanvankelijk een gelijkopgaand spelbeeld, maar het was slechts METO dat doelrijpe kansen creëerde. In de 58ste minuut resulteerde de kansenregen in een doelpunt. Marijn van Kalmthout mocht op de achterlijn veel te makkelijk zijn directe tegenstander uitspelen, de teruggelegde bal werd door Vogelaar tegen een Putse arm geschoten. Vogelaar schoot de strafschop zelf, zag zijn pingel via de lat terug het veld in komen, waar Martijn Pieters als eerste reageerde door raak te koppen.

In de 70ste minuut keerde de spanning volledig terug in Hoogerheide. Levi Deelen raakte de bal niet eens goed, maar debuterend doelman Jan Janssens (39) werd verrast door een klassiek geval van een ‘polletje’, ondanks dat METO op een ogenschijnlijk egaal kunstgrasveld speelt.

Hoewel zijn ploeg al sinds 1 december niet meer won, zag METO-trainer Ronald Broos toch lichtpuntjes. “Aanvankelijk hadden we niks te vertellen, maar na de 0-3 speelden alles of niets. Jammer dat de verdiende gelijkmaker niet viel”.

Vivoo - SVC afgelast.