METO degradeert na verdiende nederlaag: ‘Sfeer is terneergeslagen’

Nacompetitie vierde/vijfde klasseMet afgetekende cijfers is METO gedegradeerd naar de vijfde klasse. VCB was met 0-3 te sterk voor de ploeg uit Hoogerheide. Vanuit de verliezende ploeg werd toegegeven dat VCB de zege had verdiend. Het ging ook nog over een dubieus penaltymoment. Hoe had de wedstrijd gelopen als die beslissing in het voordeel van de degradant was gevallen?