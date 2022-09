Merlijn Biemans en Timo de Bruin helden van Olympia '60

,,We hebben na rust verzuimd om te voetballen en hadden gewoon dik moeten winnen‘’, aldus Brok. Zijn collega Mo Duzgun was in zijn nopjes met het resultaat. Duzgun: ,,RFC was voor rust beter en kwam terecht op voorsprong, maar wij toonden veerkracht en kwamen verdiend langzij.‘’ Mo Duzgun prees vooral invaller Merlijn Biemans. De achttienjarige Biemans kwam over uit de eigen jeugd onder negentien en werd na rust als een van twee wissels in de ploeg gebracht door Duzgun. Met twee assists leverde hij een belangrijke bijdrage aan het gelijkspel dat zijn ploeg tegen het sterke RFC behaalde.

Ook Timo de Bruin, de tweede invaller, was belangrijk. Hij scoorde de 1-2 waardoor Olympia '60 weer aansluiting kreeg. Het was voor Biemans niet de eerste wedstrijd in het eerste elftal. Als jeugdspeler deed hij vorig seizoen ook een paar keer mee en scoorde hij een keer het winnende doelpunt. Biemans kreeg van zijn trainer de opdracht om op de rechterflank goed mee te verdedigen, maar ook om acties te maken en kansen te creëren. ,,Volgens de trainer hadden we voor rust te weinig laten zien. We moesten kansen krijgen om iets aan die 0-2 achterstand te doen. Timo de Bruin en ik moesten hiervoor zorgen. Ik ben tevreden over mijn invalbeurt, want als we door mijn bijdrage twee keer kunnen scoren, is dat natuurlijk heel mooi en iets om trots op te zijn‘’ , aldus Biemans.