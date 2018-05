Melsen houdt ODIO in strijd om tweede periodetitel, METO haakt af

Grenswachters - RIA W 4-1 (2-1) 0-1 Mike Stenzel, 1-1 en 2-1 Robin van As, 3-1 en 4-1 Gijs Van Landeghem.

,,We hadden meer moeten scoren", zei Grenswachters-trainer Patrick Arnouts na afloop. ,,Tegen de verhouding in kwam RIA W op voorsprong. Met rust had het 6-1 moeten staan."

Clinge - METO 3-0 (0-0) 1-0 Randy Houwer, 2-0 Royan Seghers, 3-0 Thomas Leegwater.

METO-trainer Peter Deelen noemde de 3-0 'een beetje geflatteerd'. ,,In de eerste helft waren we de betere, maar kwamen niet tot scoren. Dat deed Clinge na rust wel. Aan de tweede periode dachten we niet."

Groede - ODIO 0-1 (0-0) 0-1 Raf Melsen.

,,Een corner werd door Raf Melsen over de lijn gekopt", vertelde ODIO-captain Roy Carpentier. ,,De scheidsrechter stond op één lijn en keurde de goal goed. Donderdag moeten we winnen tegen Oostburg. We hebben het in eigen hand."

Vivoo - WVV'67 1-1 (0-1) 0-1 Robin Schipperijn (penalty), 1-1 Dimitri Ceuppens.

Op de valreep pakte Vivoo een punt in de derby tegen WVV'67. ,,Ik ben er van overtuigd dat we hadden kunnen winnen", zei Vivoo-trainer Rudo Gommers na afloop. Ook WVV'67-trainer Hans Vos zag kansen voor zijn ploeg. ,,Als je hem zelf niet maakt, dan weet je dat hij zomaar aan de andere kant kan vallen."

Nieuw Borgvliet - IJzendijke 0-1 (0-1) 0-1 Job Wiersum.

De 0-1-nederlaag was volgens trainer Joost Demmers 'volkomen onterecht'. ,,Voor de drinkpauze moeten we op voorsprong komen, maar missen we een penalty. Kort na de drinkpauze komt IJzendijke tegen de verhouding in op voorsprong."