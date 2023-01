Mekkaoui wordt bij Kloetinge herenigd met Van Poelje, die hem het plezier in voetbal hielp terugvinden

Nizar Mekkaoui uit Oudenbosch gaat bij Kloetinge aan de slag. De 25-jarige aanvaller is afkomstig van KFC Dessel Sport, dat op het hoogste amateurniveau in België uitkomt. Nu gaat hij dus spelen voor de koploper van de vierde divisie.

Mekkaoui speelde in de jeugd bij RBC, NAC en Sparta en bij de senioren kwam hij uit voor onder meer Blauw Geel, Sliedrecht, Magreb’90, Papendorp, Baronie en Kozakken Boys. Aan het begin van dit seizoen vond hij onderdak bij Dessel Sport, waar deze krant hem opzocht. Bij die club maakte hij in vijftien wedstrijden in de Eerste Nationale, het hoogste amateurniveau in België, twee doelpunten. Ook heeft hij twee wedstrijden in het nationale bekertoernooi achter zijn naam staan.

Mekkaoui, die dus in Oudenbosch woont, is een echte flankspeler. ,,Ik denk niet echt na tijdens het voetballen. Ik ben een typische straatvoetballer, speel op intuïtie”, zei Mekkaoui vorig jaar maart in een interview in dagblad BN De Stem.

Kloetinge-trainer Jurriaan van Poelje en Nizar Mekkaoui zijn goede bekenden van elkaar. Op zijn zestiende had de aanvaller het even helemaal gehad met voetbal. Van Poelje, toen trainer van Dinteloord, benaderde Mekkaoui en liet hem meetrainen. Hij hervond het plezier en verkaste daarna naar Sparta. Later werden Van Poelje en Mekkaoui bij Baronie herenigd. Bij de Bredase club bloeide hij op, waarna Kozakken Boys zich meldde.

Bij die club vertrok hij in zijn derde jaar na een aanvaring met trainer Michel Langerak. Vervolgens verkaste Mekkaoui naar Dessel Sport. Bij Kloetinge vult hij het gat dat ontstond na het vertrek van Thomas de Rijke, die inmiddels bij RCS onderdak heeft gevonden.

Mekkaoui trainde al mee met de eerste selectie van Kloetinge.