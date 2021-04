Meindert Dijkstra nieuwe hoofdtrainer Boeimeer

Dijkstra is geen onbekende in de Bredase voetbalwereld. Als voetballer maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal bij NAC en als trainer was hij eerder werkzaam bij onder andere JEKA, Unitas’30 en SAB. Na zijn afscheid bij SAB had Dijkstra bewust een jaartje geen club getraind om zijn dochter te kunnen volgen. Caitlin Dijkstra speelt bij Ajax en in Oranje onder 23.