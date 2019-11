Meierdres houdt ex-club Halsteren in bedwang en verovert eerste periode: ‘Natuurlijk is dit zoete wraak’

Jay-Jay Meierdres (24) hield zondagmiddag met Unitas Gorinchem zijn achtervolgende ex-club Halsteren in een rechtstreeks duel af in strijd om de eerste periodetitel (0-0). Voor de Bredanaar zoete wraak, nadat de hoofdklasser hem afgelopen jaar steevast links liet liggen.

De afgelopen twee weken was hij bij vlagen ongrijpbaar. Dartelend draaide hij, sierlijk als een volleerde Argentijnse tangodanser, zijn directe tegenstander van zowel Longa'30 als Moerse Boys dol. Met een assist en treffer tot gevolg, terwijl de rechtsbacks van die ploegen vernederd en met sterretjes voor de ogen met de bips op de achterlijn als ‘Bambi on Ice’ achterbleven. ,,Puur intuïtie. Je begint ergens aan, reageert op de verdediger en plots passeer je hem op de achterlijn. Van tevoren weet je niet waar zulke acties zullen eindigen.”

,,Het is een combinatie van vertrouwen dat de trainer me geeft en wedstrijdritme. Het gaat al vanaf dag één top bij Unitas. Ik speel en ben in vorm.” Al zijn slalommen van dien aard geen toevalligheden, geeft de nuchtere Meierdres daarna aan. ,,Zulke acties maak ik vaker. Zeker op de training.” Hij schiet vervolgens in de lach. ,,Ik denk dat die rechtsback nog steeds aan het glijden is.”

Zoete wraak

Zijn bloedvorm was een waarschuwing voor Halsteren, dat zondag langskwam om het feestje in Gorinchem te verpesten. In tegenstelling tot de eerdere twee weken wist Meierdres zijn stempel niet te drukken, maar Unitas bleef wel degelijk overeind. ,,Aan een gelijkspel hadden we genoeg, maar in de tweede helft kwamen we stevig onder druk te staan. Ze maakte het ons heel lastig, zonder dat we ernstig in gevaar gebracht werden. Fouad (Idabdelhay, red.) kreeg een grote kans. Gelukkig pakte onze keeper die erg goed.”

,,Vorig jaar heeft Unitas twee keer van Halsteren verloren. Dat leefde in de groep enorm. Iedereen was gebrand om dat dit keer niet te laten gebeuren.” De ontlading was dan ook groot. Een klein feestje barstte los. ,,Voor mij is het, zeg ik eerlijk, hartstikke lekker dat we juist tegen Halsteren de periodetitel konden pakken. Natuurlijk, dat voelt toch als zoete wraak.”

Titel als hoofddoel

Al is het contact met zijn voormalige ploeggenoten uitstekend. De Bredanaar kende zijn tegenstander door-en-door. Dat maakte het een bijzondere wedstrijd voor Meierdres. ,,Je maakt wat grapjes op het veld en lacht met elkaar. Maar ik wilde ze ook pakken. Daardoor baalde ik ook enorm dat ik niet tot scoren kwam. En dat we niet wonnen, al hadden we aan één puntje genoeg.”

De derde divisie kent Meierdres al. Hij speelde er in het verleden met SteDoCo en wist ook op dat niveau zijn stempel te drukken. Met in het achterhoofd dat de focus nu op de lange termijn kan, is Unitas de te kloppen ploeg. Meer en meer droomt Meierdres van de titel. ,,Wij willen kampioen worden. Daar gaan we voor en in mijn ogen is het een reëel doel. Aan ons nu de taak constant te blijven en onze wedstrijden te winnen.