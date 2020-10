Meerdere West-Brabantse amateurwedstrijden afgelast, Baronie niet in actie

hoofdklasse b Invaller De Meijer goud waard voor Moerse Boys: ‘Voor ik het wist lag de bal voor mijn voeten’

28 september Met een rake knal van dichtbij besliste invaller Job de Meijer (25) het duel tussen Moerse Boys en voormalig koploper IFC in het voordeel van de club uit Klein-Zundert (1-0). We kijken terug met de spits op zijn gouden invalbeurt van een dag eerder. ,,Het was maar de vraag of ik überhaupt zou spelen.”