Max Heijnen wil zich bij MOC’17 in de basis knokken

Voor Max Heijnen is het bekerduel met Halsteren vanavond meer dan een sportieve krachtmeting. De 19-jarige speler van MOC’17 neemt het op Rozenoord op tegen zijn beste vrienden, al is het afwachten wie er speelt en wie niet. Vincent Ivens komt in ieder geval niet in actie. Vinny, zoals Heijnen zijn maatje noemt, brak zondag bij zijn invalbeurt tegen Juliana’31 een middenvoetsbeentje. Ivens zit voorlopig is het gips. De twee vrienden zijn close, echte maatjes. ,,Ik heb hem in het ziekenhuis opgehaald.’’

Julian van de Kreeke dan? Vanuit Malaga teruggekeerd, met een blessure. Hij is op de weg terug en zat zondag in Malden op de bank. Nishant Jagernath, dat lijkt een zekerheidje tegen zijn oude club. En Heijnen zelf? ,,Ik werk hard om in de basis te komen.’’

NAC

Volledig scherm Vincent Ivens (vorig seizoen) in het shirt van MOC'17. Ivens is een goede vriend van Max Heijnen. De twee staan nu tegenover elkaar. © Johan Wouters Samen met Ivens, Van de Kreeke en Jagernath maakte Heijnen destijds vanuit de jeugd van Halsteren de overstap naar RBC Roosendaal. Later werden ze, in het spoor van de een jaar eerder doorgestroomde Van de Kreeke, herenigd bij NAC Breda. Voor Heijnen draaide het verblijf in Breda uit op een desillusie. Hij scheurde van alles af, tussen heup en lies. De blessure hield hem zeven maanden aan de kant. Om te herstellen was geduld nodig. Maar een jonge voetballer die prof wil worden, die heeft niet zoveel geduld. ,,Ik was altijd volle bak met voetbal bezig, van jongs af aan. Dan komt zo’n blessure hard aan.’’

Aan het eind van het seizoen moest Heijnen vertrekken. Een verrassing was het niet, na zo’n lange tijd aan de zijlijn. ,,Maar het was wel het einde van een droom.’’ Hij koos voor MOC’17, niet voor Halsteren. ,,Omdat de jeugd van MOC een paar klassen hoger speelde. Ik wilde me verder ontwikkelen, op divisie-niveau.’’

Twee posities

Dit seizoen maakt Heijnen voor het eerst deel uit van de hoofdmacht van de Bergse tweedeklasser. De eerste vier wedstrijden startte hij in de basis, soms als centrale verdediger en ook wel als spits. Daarna raakte hij zijn vaste plekje kwijt. Een voorkeur voor een positie heeft Heijnen niet. Zijn persoonlijke doelstelling voor dit seizoen is duidelijk. ,,Ik wil me in de basiself knokken.’’ Dat hij zowel voor als achter in de as kan spelen, ziet hij als een voordeel. ,,Ik heb twee kansen.’’



Met MOC’17 gaat het volgens Heijnen goed komen, ook al bevindt de Bergse ploeg zich na de degradatie opnieuw in de gevarenzone. Heijnen zelf noemt het een valse start. ,,We hebben de kwaliteiten om dit seizoen een stabiele tweedeklasser te worden.’’ In de voorbereidingsperiode werd MOC’17 tijdens de Markiezencup nog afgedroogd door Halsteren, met Sam van de Kreeke die avond in de hoofdrol. ,,De individuele kwaliteiten bij Halsteren gaven toen de doorslag.’’

Volledig scherm Nishant Jagernath is ook bevriend met Heijnen. Jagernath en Ivens kwamen afgelopen zomer van MOC'17 over naar Halsteren.