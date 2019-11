Max Brouwers loodst Terheijden met vier doelpunten naar eerste zege, Waspik wint derby

WDS’19 - Terheijden 0-4 (0-2) 0-1, 0-2, 0-3 en 0-4 Max Brouwers. “Wij hadden de bewuste keuze gemaakt om WDS’19 het spel te laten maken en ons te laten inzakken. Na de 0-1 hield Aron van Nijnatten ons diverse keren in de wedstrijd en na de 0-2 hebben we de controle niet meer weggegeven”, glunderde Terheijden trainer Fred Vrolijk.

Blauw Wit’81 - Waspik 2-3 (1-1) 1-0 Thimo Netten, 1-1 Luuk Molenschot, 1-2 e.d., 1-3 Luuk Molenschot, 2-3 Remco Boerema.

Blauw Wit’81 had het betere veldspel, maar Waspik was zeker in de tweede helft gevaarlijker in de omschakeling. “Op basis van de tweede helft was dit een verdiende overwinning voor ons”, zei Waspik trainer Eugene van der Heijden.