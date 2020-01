Mathijssen tekent voor tweede seizoen bij Victoria’03

De club uit Oudenbosch ontsnapte vorig seizoen ternauwernood aan degradatie nadat het twaalfde was geëindigd onder trainer Ronald van Oeveren. Onder Mathijssen, met een vrijwel vernieuwde basiself, kende Victoria’03 een bliksemstart en was het na vier speelrondes zelfs even koploper. Bij de aanvang van de winterstop stond Victoria’03 vierde op vijf punten achterstand van Gastel.

Danny Mathijssen stopte in de zomer van 2009 als profvoetballer na een carrière die hem langs Willem II, AZ, RKC Waalwijk en NAC Breda leidde. In 2011 was Mathijssen één seizoen trainer van METO waarmee hij naar de derde klasse promoveerde. Datzelfde kunstje flikte hij bij RBC, nadat hij in zijn derde seizoen kampioen werd met de Roosendalers. In zijn laatste seizoen bij RBC pakte hij de periodetitel, maar strandde de promotiepoging in de nacompetitie. Tussendoor trainde hij de jeugd van PSV.