Mathijssen en Victoria'03 verlengen contract met één seizoen

Mathijssen is pas de zevende trainer in de jonge clubgeschiedenis van Victoria'03. De club, ontstaan uit een fusie tussen Oudenbosch en VES'35, kende in de eerste zeventien seizoenen achtereenvolgens Cees van Beers, Carlo Roovers, Peter Kepers, John de Frel, Marc de Weerd en Ronald van Oeveren als trainer.

Voordat Mathijssen in de zomer van 2019 in Oudenbosch arriveerde, zat hij in de dug-out als trainer bij METO en RBC (jeugd en vier seizoenen eerste elftal). Met Victoria'03 was Mathijssen afgelopen seizoen dicht bij een recordnotering. Nog nooit eindigde de club hoger dan de vijfde plaats in de derde klasse. Bij het stopzetten van het seizoen 2019/2020 stond Victoria'03 op de zesde plaats, dit seizoen staat de club voorlopig op een gedeelde vierde plaats.