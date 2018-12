Matchwinner Diepstraten scoort geen typische ‘Daan-goal’, SCO geeft zege weg

zondag 3BBavel won thuis van Irene ‘58. Op het kunstgras van Sportpark De Roosberg, het hoofdveld werd gespaard, werd het na negentig minuten 3-2 voor de thuisploeg na een 2-0 ruststand. Daan Diepstraten had met een goal en een assist een belangrijk aandeel in de zege. Het voetbalgevecht tussen OVC’26 en SCO in de kelder van de derde klasse B had alles: een rode kaart, opstootjes, harde overtredingen, een gelegenheidskeeper en zes doelpunten.

Bavel - Irene'58 3-2 (2-0) 1-0 Robin Adriaansen, 2-0 Luuk Oomen, 3-0 Daan Diepstraten, 3-1 Erwin Timmermans, 3-2 Jacco van Laarhoven.

Robin Adriaansen schoot vanuit de rebound raak na een prima opgezette aanval die leidde tot een schot op de paal van Luuk Oomen, nog geen minuut later was het Diepstraten die met een slim kopballetje Sander van Gils in kansrijke positie bracht voor de 2-0.

Vlak na rust scoorde Diepstraten de 3-0 en leek hij met zijn knappe kopbal, na een afgemeten voorzet van Ralph van Loon, de wedstrijd definitief in het slot gegooid te hebben. Bavel verzuimde de score echter verder uit te breiden en vanuit het niets kwamen de gasten uit Den Hout terug in het duel.

Eerst was het, na een uur op de klok, Erwin Timmermans die een vrije trap hard binnenschoot voor de 3-1, waarbij doelman Pieter Jan Kieboom overigens verre van vrijuit ging. Daarna knikte Jacco van Laarhoven de bal in de verre hoek na abominabel dekkingswerk in de Bavelse defensie.

Bavel-trainer Erbas was desondanks niet ontevreden. ,,Oké, wanneer je de kansen niet maakt krijg je het toch nog moeilijk. Maar ondanks het compacte spel van Irene'58 zijn we er voetballend telkens goed uitgekomen. Ik ben op dit moment gewoon blij met de drie punten”, waren zijn woorden na afloop.

Daan Diepstraten, dit keer gepositioneerd als rechtsbuiten, maakte het verschil met een assist en een echte spitsengoal, zijn vijfde van het seizoen. Hoog boven zijn directe tegenstander hangend knikte hij de bal in de bovenhoek. “Niet echt een ‘Daan-goal’ vond ik. Het belangrijkste is dat ik op deze manier van waarde voor de ploeg kon zijn”, legde hij uit.

Baardwijk-TSC 3-2 (1-0) 1-0 en 2-0 Leen Sleenhof, 2-1 en 2-2 Jeroen van Leijsen, 3-2 Rob van Ravenstein.

,,Dit was een onverdiende en gevoelige nederlaag,” was het oordeel van TSC-trainer Ad van Seeters. “We komen puur op voetballende wijze terug tot 2-2 en missen daarna dotten van kansen op de voorsprong. Bij de 3-2 stonden we verdedigend niet goed.” Ondanks de nederlaag was Van Seeters over bepaalde zaken zeer positief. “De manier van spelen en ook de veerkracht die getoond is bij een 2-0 achterstand stemt me posititief over de tweede seizoenshelft,” zei hij.

ZIGO-Groen Wit 1-3 (1-2) 1-0 Michele Tafuni, 1-1 Zakaria Zerouali, 1-2 Oaulid Saadouni, 1-3 Tijn van Galen.

Groen Wit-trainer Martijn van Galen: ,,Het bleef te lang 1-2 waardoor het moeilijk kan worden. We staan nu in de subtop en moeten daar blijven. Prioriteit is dat we stabiel zijn in onze prestaties.”

OVC ‘26-SCO 3-3 (0-1) 0-1 Ferry Kastelijns, 1-1 Michael Smulders, 1-2 Ricardo Carvalho Apolonia (pen.), 1-3 Kastelijns, 2-3 Rosaria, 3-3 Smulders.

Na het 3-3 gelijkspel bij OVC’26 trad SCO met gemengde gevoelens de winterstop tegemoet. Aan de ene kant overheerste het gevoel dat de ploeg van Dion Schuurmans overeind bleef tegen de in de slotfase gevaarlijkere thuisploeg. Aan de andere kant stak het de bezoekers dat ze tegen tien man een 1-3 voorsprong weggaven.

De Oosterhouters zaten juist in een flow en behaalden zeven punten uit de laatste vier duels. Om die reeks voort te zetten en met een zege aan het kerstmaal te verschijnen, was OVC’26 de ideale prooi.

De Tilburgers misten een viertal basiskrachten, waaronder de eerste keeper. Dit kwartet ontbrak omdat zij van de trainer vrijaf hadden gekregen voor de uitwedstrijd van Willem II bij FC Emmen. Toen deze wedstrijd vorig weekend door het winterweer werd afgelast, vond het viertal het belangrijker om in de auto naar Drenthe te stappen dan de kelderkraker te spelen.

Volledig scherm Bij OVC'26 stond gelegenheidsdoelman Anar Ismajlov tussen de palen. © Beeld Werkt

Bij de thuisploeg stond gelegenheidsdoelman Anar Ismajlov op doel. Toen SCO-aanvaller Ferry Kastelijns hoorde dat hij eigenlijk als links- of rechtsbuiten speelt, zorgde dit voor gefronste wenkbrauwen. ,,Oh, ja? Ik heb hem weleens zien keepen op een miniveld bij SCO. Maar hij kan het wel hoor, bij de penalty zat hij er ook goed bij.”

SCO begon goed. OVC'26-speler Remco van der Wiel kreeg na een half uur zijn tweede gele prent , waarna Kastelijns de score opende: 0-1. Na rust kwam OVC’26 sterk uit de kleedkamers en prikte snel gelijk. Maar vanaf de strafschopstip drukte Ricardo Carvalho Apolonia de Tilburgse euforie de kop in, waarna Kastelijns middels een zwabberbal uit een vrije trap keeper Ismajlov voor de tweede maal verschalkte: 1-3.