Mart van Bree: 'Als je resultaten haalt, willen spelers graag bij je horen'

Door velen wordt hij beschouwd als de grondlegger van het succes van Dongen. Mart van Bree (55) was er hoofdtrainer, assistent, hoofd opleidingen en nog steeds traint hij het hoogste jeugdelftal. Vroeger werkte hij in de jeugdafdelingen van profclubs als RKC, VVV en Helmond Sport.

Kortom, Van Bree is gewend om te presteren. Bij Dosko wil het na de degradatie nog niet zo vlotten. Hij kwam niet in een gespreid bedje terecht, al het puike werk van zijn voorganger Peter Sweres ten spijt. De in Wagenberg woonachtige coach moest aan de slag met een vrijwel nieuwe selectie.

Contractverlenging

De smalle selectie breekt de Bergenaren op. Sterkhouder Toon Jochems is langdurig uitgeschakeld. Ook aanwinst Stanley Ammerlaan kwam tot dusver nauwelijks in actie. Voor Van Bree is het wennen geweest. Bij zijn vorige clubs had hij doorgaans meer mogelijkheden. Doorselecteren was een vanzelfsprekende zaak. ,,Ik moet af en toe op mijn lip bijten.”

Toch zette hij uiteindelijk weloverwogen zijn handtekening onder een nieuwe overeenkomst met de Bergse eersteklasser. ,,We hebben er lang over gedaan.” Van Bree wilde graag duidelijkheid over tal van zaken, op zowel de korte als langere termijn. ,,Bij Dosko groeien de bomen niet tot boven de wolken. Dus als club moet je innovatief zijn.”

Geld

Natuurlijk ging het over de randvoorwaarden voor de spelers van de eerste selectie. Dosko verliest het in dat opzicht van Halsteren, SC Kruisland en nog wat andere clubs in de regio. Geld is niet zaligmakend, is de ervaring van Van Bree. ,,Als je resultaten haalt, willen spelers graag bij je horen.'' Het is een dilemma, zegt de Dosko-trainer. ,,Want als je geen succes hebt, ben je niet interessant.”

Wat ook tegen Dosko werkt: er is geen tweede elftal. Achter de schermen wordt daarom hard gewerkt aan het optuigen van een reserveteam. ,,Het duurt jaren, voordat je daar als club van kunt profiteren. Spelers moeten op termijn ook de stap naar het eerste elftal kunnen zetten.”

Jeugd

Nog een pijnpunt: de jeugdafdeling. ,,De club mist een onderbouw. Er is geen fundament om op terug te vallen.'' Voor John de Frel liggen er als toekomstige voorzitter van de technische commissie genoeg uitdagingen. Van Bree is blij met de komst van de oud-doelman. ,,Hij kent iedereen binnen de club. Hij heeft een grote naam en de juiste uitstraling.”