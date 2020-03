Marsman eerste aanwinst voor Halsteren: ‘Zo'n kans krijg ik geen tweede keer’

Marsman komt momenteel uit voor Tholense Boys, de club waar hij van kleins af aan speelt. ,,De club waar mijn hart ligt. Maar soms moet je voor jezelf kiezen” , weet de Tholenaar. En de ‘moderne rechtsback’ heeft er lang over moeten twijfelen. ,,Er is bij ons thuis een tweede kleine op komst, dat vraagt veel tijd natuurlijk, en Halsteren traint drie keer in de week. Ik heb het er vaak over gehad met mijn vrouw. Maar zo'n kans krijg ik geen tweede keer. Dus ik vind: als je het echt wilt, moet je 't ook doen.”

Hij besloot op het aanbod van de hoofdklasser in te gaan, want: ,,Halsteren is zo'n club waarvan je stiekem wel hoopt dat ze je ooit bellen.” Halsteren zocht na het vertrek van Vincent Ivens (naar Baronie) een nieuwe rechtsback voor de selectie.

Halsteren-trainer Erwin de Nijs kent Marsman van zijn tijd bij Tholense Boys, waar hij de rechtsback vier jaar onder zijn hoede had. Marsman: ,,We hebben een goede band. Natuurlijk is het fijn dat ik naar een club ga waar ik de trainer al ken, een trainer is belangrijk voor je.”

Zo maakt de rechtsback volgend seizoen een flinke sprong: van derdeklasser Tholense Boys naar hoofdklasser Halsteren. ,,Dat is een grote stap, ja. Maar ze bellen je niet voor niks. Ik heb de overtuiging dat ik het aankan, maar besef wel dat ik tijd nodig heb om me aan te passen. Het is niet zomaar één klassetje omhoog.”