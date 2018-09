Oud-NAC'er Marijnissen gelukkig bij Rood-Wit na zware periode: 'Woord ‘depressie’ weiger ik te noemen'

Bredanaar Thomas Marijnissen was tot vorig jaar een ruwe diamant in de jeugdopleiding van NAC. Liefst drie keer draaide hij de volledige voorbereiding met het eerste mee. Driemaal leek scheepsrecht, na een aantal indrukwekkende optredens onder trainer Stijn Vreven. ,,Ik merkte het ook in de groep. Ze zagen echt iets in me en ik werd geaccepteerd.”