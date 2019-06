Marco de Jong, rock ‘n’ roller van ‘t Heike: ik hoop dat ie honderd wordt

De behandelend neurochirurg is één van de meest ervaren ter wereld. In het hoogseizoen maakt hij overuren in de Barcelonese operatiekamer. Juist omdat jaarlijks honderden onbezonnen toeristen aan de Costa’s de meest doldwaze fratsen uithalen (en crashen) op scooters, motors en speedboten is hij de beste, el mejor. En ook al krijgt een zwaargewonde motorrijder op de bewuste horroravond in 1998 voorrang in de kliniek, de Catalaanse wonderdokter redt Marco’s leven. Die is hem dan ook eeuwig dankbaar.