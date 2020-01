Marcel van Helmond nieuwe hoofdtrainer Beek Vooruit

De 53-jarige Van Helmond is momenteel hoofdtrainer van tweedeklasser VV Wilhelmina ‘26 uit Wijk en Aalburg. De oefenmeester heeft inmiddels meer dan tien jaar ervaring heeft als hoofdtrainer bij verschillende amateurclubs uit de regio. Beek Vooruit meldt aan BN DeStem verheugd te zijn over de komst van de nieuwe trainer en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Van Helmond is oud-speler van onder meer NAC, Fortuna Sittard, FC Eindhoven, FC Den Bosch en RBC Roosendaal. Hij woont in Oosterhout, is getrouwd en heeft twee kinderen. In het dagelijks leven is hij naast trainer, werkzaam bij Martinglas in Eindhoven.