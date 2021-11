Marcel van der Sloot vertrekt na 8 jaar bij Cluzona

In de zomer van 2014 streek Marcel van der Sloot neer in Wouw. Van der Sloot begon zijn spelerscarrière in de jeugdopleiding bij FC Utrecht waarna RBC hem in de zomer van 2001 oppikte. Via TOP Oss, De Graafschap, FC Dordrecht, opnieuw RBC, opnieuw FC Dordrecht en FC Oss bouwde de destijds 34-jarige Van der Sloot af bij Cluzona. Met die club werd hij in 2017 kampioen in de derde klasse. In de zomer van 2018 hing Van der Sloot definitief de schoenen aan de wilgen.