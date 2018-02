Marc de Weerd legt fundament van heropbouw Internos

Zonder laaiende sirenes kwam een enthousiaste Marc de Weerd in augustus aan de Hoge Neer binnen. De club waar hij wilde gaan bouwen stond echter in de top in vuur en vlam, terwijl nieuw fundament nog moest worden gelegd. De Weerd was de eerste maanden meer brandweerman, dan trainer. Desondanks kreeg hij diverse brandjes geblust en is de oefenmeester erin geslaagd de eerste stenen van het ‘nieuwe Internos’ te leggen. ,,Ik ben begonnen aan een groot project.”

Het roer moest om in Etten-Leur. Rust moest er gecreëerd worden, na jaren van hectiek. De club, nauw en cynisch gevolgd door meerder colonnes, daalde af naar de vierde klasse. Het ledenaantal liep drastisch terug, terwijl de florerende jeugdopleiding als een kaartenhuis instortte. Marc de Weerd begon in augustus aan een zware taak, die groter was dan alleen winnen met zijn ploeg. ,,Het eerste elftal moet zijn Internos-smoelwerk terugkrijgen.”

Nieuw bestuur

Aanvankelijk moest de ervaren trainer wennen bij de club. Nadat het vernieuwde bestuur zijn intrede had genomen, nam niemand van de nieuwe beleidsbepalers de moeite om naar de wedstrijd (27 november: Sprundel – Internos, red.) van het eerste elftal te komen kijken. ,,Zoveel dingen zijn hier niet geregeld, dat verwacht je niet bij een club met zo’n grote naam als Internos. Bovendien zijn er heel veel eilandjes en ieder eilandje wil vooral zijn eigen belang dienen”, reageerde De Weerd destijds verbaasd.

Inmiddels hebben Internos en De Weerd elkaar gevonden. Samen een traject ingegaan, wat tot ieders tevredenheid met twee jaar is verlengd. ,,Destijds speelden we bij Sprundel en was er inderdaad niemand, wat ik niet gewend was. Nu gaat het echter de goede kant op. Mijn dienstverband gaat verder dan een voetbaltechnisch verhaal. Het is een groot, lange termijnproject. Ik zie dat er veel dingen opgepakt worden door het bestuur. Dat motiveert.”

De trainer is een belangrijke schakel in de renovatie die club Internos is ondergaan. ,,Ik krijg een hoop verantwoordelijkheden in de vernieuwing van de club. Het bestuur steekt er veel energie in en ik word overal nauw in betrokken. We zijn echt een nieuw fundament voor de toekomst aan het leggen.”

Wij-gevoel

Zijn achtergrond als organisatie-adviseur zal goed van pas komen. Internos vervreemde zich de laatste jaren langzaam van de leden, de leden van het eerste elftal. ,,Ik probeer mijn spelers ervan te overtuigen dat ze zich als vrijwilliger inzetten in de jeugdopleiding. Jeugdige spelers moeten opkijken naar hun trainers en denken: ‘Ik wil dat ook later, spelen in Internos 1.’ Binnen de vereniging moet binding gecreëerd worden. Dat begint bij vertrouwen, in het bestuur en in de spelers. Dat werkt het beste als mensen zien dat iedereen zich keihard inzet. Het wij-gevoel moet terugkomen. Dan gaan ook de mensen de weg naar het sportpark op zondag weer vinden.”

Sportief legt hij zijn spelersgroep dit seizoen geen druk op. Op korte termijn wil De Weerd 'zijn' spelers vooral zien genieten. Op én naast het veld. ,, Aan de resultaten zal je misschien niet gelijk winst zien. Maar toen ik hier arriveerde was de ziel compleet uit het team getrokken. Inmiddels vinden we die langzaam terug. Ik ben het eerste half jaar vooral bezig geweest met het teamproces. We maken er langzaam een hecht geheel van. De progressie is daarin duidelijk te zien."

Vallen en opstaan

Waar in het verleden nog de regio werd afgestruind voor directe versterkingen, is inmiddels duidelijk dat het Internosbloed door de aderen van de selectie moet stromen om op lange termijn weer succesvol te worden. De Weerd beschikt over een talentvolle en zelfopgeleide, maar piepjonge spelersgroep. ,,Vallen, opstaan. Dat is wat we dit seizoen doen.” Twee spelers zijn daarin onmisbaar: de ervaren Frank de Leeuw en Jelle Coremans. ,,Die gebruik ik als opleiders, als verlengstuk. Zonder die twee kunnen we niets bereiken, zij zijn zó belangrijk. Ze maken het verschil en leren de andere spelers wat er op bepaalde momenten gevraagd wordt.”

Zondag gaat Internos op bezoek bij Wernhout. Op de vraag of de wedstrijd drie punten op gaat leveren, reageert De Weerd lachend. ,,Ik hoop het, maar ik wil vooral dat de jongens hard werken, plezier hebben en dat ze zichzelf achteraf niets kunnen verwijten.” De Weerd is behalve trainer ook organisatie-adviseur, ingenieur en brandweerman in dienst van Internos. Het proces wordt bewaakt, de brandjes zijn geblust en de eerste stenen zijn gelegd. Nuchter, maar vol ambities en enthousiasme. ,,Het fundament is bijna gereed. Nu moeten we de komende jaren langzaam ons mooie imago terugverdienen.”