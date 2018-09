Manengela wil met Halsteren naar derde divisie: 'Ik leef van doelpunten'

Met Halsteren naar de derde divisie, Goes achterna. Dat is wat Francis Kabwe Manengela (22) voor ogen staat. Drie goals legde de in het Zeeuwse Kapelle woonachtige spits tot dusver in het netje. ,,Een lekkere binnenkomer. Ik leef van doelpunten." Bij zijn komst naar Halsteren heeft Manengela de knop omgezet. Hij wilde positief aan het nieuwe seizoen beginnen. ,,Je moet je over tegenslagen heen zetten. Dat lukt bij mij vrij snel."