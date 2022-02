Magielse wacht met Moerse Boys nog op eerste zege, maar gaat uit van handhaving: ‘Honderd procent’

In eerste instantie kon Tom Magielse (30) zich nog enkele keren onderscheiden. Met een puike reflex werd op het kunstgrasveld van Sportpark De Groote Wielen in Rosmalen een snelle tegentreffer voorkomen, terwijl een aantal minder gevaarlijke inzetten geen probleem was voor de Zundertse goalie. In de wetenschap dat Moerse Boys met name in verdedigend opzicht zijn zaken prima voor elkaar had, werd halverwege met een 0-0 tussenstand de kleedkamer opgezocht. ,,Dat gaf ons vertrouwen, want in mijn ogen is OJC een tegenstander die individueel meer kwaliteit heeft dan wij”, zo kijkt Magielse vlak na het duel terug op het wedstrijdverloop.