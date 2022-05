Madese Boys ziet in slotminuut winst in rook opgaan

Zondag 2EIn de tweede klasse E van het zondagvoetbal maakten de topploegen vanavond geen fout. Onderin lijkt Tilburg, dat met 5-0 klop kreeg van TSC, een zekere degradant. In de strijd om de nacompetitie te ontlopen verloren Bavel en Beek Vooruit, terwijl Madese Boys in de slotminuut een zege bij Rijen teniet zag gaan.

RBC – Bavel 3-0 (2-0). 1-0 Karim Didi, 2-0 en 3-0 Giovanni Moerland.

,,We hebben van begin tot eind gedomineerd en dat overwicht in drie doelpunten uitgedrukt. Dat hadden er zelfs nog wat meer kunnen zijn, maar ik kijk heel tevreden terug,” aldus RBC-trainer Ruud Pennings. Ondanks de achterstand op koploper VOAB geeft RBC de titelstrijd nog niet op volgens Pennings: ,,We willen gewoon alles winnen en de druk er op houden. Het doel blijft promoveren, lukt dat niet met het kampioenschap, dan maar via de nacompetitie.” Bavel-trainer Coen Rijppaert zag dat zijn team tekort kwam: ,,Dat zij binnen een minuut op 1-0 staan helpt dan ook al niet. Eigenlijk zijn we kansloos geweest en hebben we niets af kunnen dwingen. Al met al hebben we te weinig gebracht, ook al speelden we tegen een topploeg.”

Kruisland – Cluzona 4-0 (2-0). 1-0 Richelor Sprangers, 2-0 en 3-0 Yoeri Rombouts, 4-0 Jeremy Goveia.

De thuisclub kwam al na tien minuten op voorsprong door een geplaatst schot van Sprangers en controleerde daarna het duel. Vlak voor rust kon topschutter Rombouts één van zijn makkelijkste doelpunten optekenen door de bal vanop korte afstand in het lege doel te koppen. In de aanvangsfase van de tweede helft drong Cluzona even aan en kwam tot twee goede kansen, maar na de 3-0 van Rombouts was het verzet definitief gebroken. Een verwoestend schot van Goveia na terugleggen van Rombouts zorgde voor de eindstand.

Beek Vooruit – VOAB 2-4 (0-3). 0-1 Casper van Beers, 0-2 en 0-3 Pieter van der Heijden, 1-3 Joost Schalk, 2-3 Jorn Sweres, 2-4 Job van de Weijden.

,,De eerste helft was voor VOAB, al waren het drie dode spelmomenten die voor de 0-3 ruststand zorgden,” keek Beek Vooruit-trainer Eric van de Wiel terug. In de tweede helft gooide de thuisclub alle schroom van zich af en trok massaal ten aanval. ,,Het werd daardoor nog echt een wedstrijd. Na de 2-3 schoot Joep Bulkmans nog op de paal, maar in de slotminuten kwamen zij nog 2-4. Toch, complimenten aan de groep, we zijn strijdend ten onder gegaan. Dit moeten we zondag bij WSC doortrekken,” aldus Van de Wiel.

Rijen – Madese Boys 1-1 (0-1). 0-1 Daan Dilven, 1-1 Freek Trommelen (pen.).

Rijen-trainer Freddy Kruijs was niet blij met de spelopvatting van de tegenstander: ,,Frustrerend om daar tegen te spelen, al snap ik echt wel dat zij in een overlevingsmodus zitten. Wij waren zelf bovendien niet scherp genoeg, maar hadden alsnog de wedstrijd naar ons toe moeten trekken.” Trainer Dion Schuurmans baalde aan Madese kant: ,,Een strafschop in de slotminuut, het lijkt wel een never-ending story voor ons. Qua veldspel en aantal kansen mogen we misschien blij zijn met een punt, doelman Werner Verhoeven was evenals afgelopen zondag de grote uitblinker, maar het is toch flink balen dat we de winst niet over de streep trekken.”

WSC – JEKA 2-4 (0-1). 0-1 Randy Klees, 1-1, 1-2 Jordy den Tenter, 2-2, 2-3 Klees, 2-4 Merijn Notenboom.

JEKA-trainer Ivo van Moergestel was dik tevreden: ,,Ik denk dat deze overwinning er nu wel voor gezorgd heeft dat we onszelf veilig kunnen wanen. In de eerste helft waren wij bovenliggende partij, na rust hadden we het aanvankelijk lastig met de hogere druk die zij uitoefenden. Het laatste half uur kwamen we opnieuw beter in de wedstrijd en liepen we uit naar de verdiende 2-4. Misschien verdiende het geen schoonheidsprijs, maar daar ging het vandaag niet om.”

Uno Animo – Roosendaal 4-1 (0-1). 0-1 Youri van Deventer, 1-1 Bryan van der Loo, 2-1 Kevin Beerens, 3-1 Daan van Kuijk, 4-1 Dannu Kuijpers.

,,Je weet dat Uno Animo altijd volle bak strijd levert, vandaag is gebleken dat we daarin nog te bleu en onvolwassen zijn met dit jonge team,” vond Roosendaal-trainer Mark Klippel. ,,Tot de 55ste minuut hadden we controle, maar daarna zaten een aantal kantelmomenten niet mee. Zo leken we op weg naar de 0-2, maar kwamen zij in de tegenaanval op 1-1. De tweede was een klutsbal die precies voor de voeten van hun speler viel. Al met al misschien een tikkeltje geflatteerd, maar wel weer een aantal leermomenten waar we ons voordeel mee moeten gaan doen.”

TSC – FC Tilburg 5-0 (2-0). 1-0 Joury den Boogerd, 2-0 Bas Blokdijk, 3-0 en 4-0 Nino Doelman, 5-0 Raymon Raams.

,,Erg tevreden, we hadden natuurlijk ook nog wel wat goed te maken van het gelijkspel waar we in Tilburg tegenaan liepen,” memoreerde TSC-trainer Ad Looijmans. ,,Vandaag speelden we goed, en was de 5-0 uitslag misschien nog wel een magere afspiegeling van het krachtsverschil.”