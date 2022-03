Madese Boys wint kelderkraker van JEKA, Cluzona vergroot zorgen Beek Vooruit

WSC - Roosendaal 0-0.

,,Drie keer achter elkaar de nul gehouden, dat is het positieve wat we uit deze wedstrijd konden halen”, aldus Roosendaal-trainer Mark Klippel. ,,Het zag er van beide zijden een beetje lamlendig uit, er was vooral veel slordigheid te zien. In de eerste helft kwamen we via Kevin Jurgens, één op één met de doelman, een goede kans op de 0-1, daarna kregen we slechts via Thijs de Wit en Koen Plank in de slotfase nog een kans op meer dan een punt. De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat ook zij een paar mogelijkheden kregen. Wat mij betreft was de uitslag dan ook een juiste afspiegeling van de wedstrijd.” Roosendaal schiet weinig op met het punt tegen de directe concurrent, al is het gat met de nacompetitieplaatsen inmiddels wel gegroeid naar vijf punten.

JEKA - Madese Boys 1-2 (1-1). 1-0 Merijn Notenboom, 1-1 Jens Verschuren, 1-2 Daan Dilven.

Ivo van Moergestel, trainer van JEKA had een flinke puzzel op voorhand: ,,Onder meer heel de as ontbrak. De jongens die er wel in stonden hebben hun stinkende best gedaan maar meer zat er niet in. Dit soort duels vraagt om vechtvoetbal, daar hebben wij nu eenmaal niet echt het elftal voor. Het duel was overigens het aanzien niet waard.” Collega Dion Schuurmans was uiteraard tevreden: ,,Een heel belangrijke overwinning, we komen gelijk met hen en lopen uit op FC Tilburg. Aan beide kanten ontbraken nogal wat spelers, wat vooral een duel met werkvoetbal opleverde. Gezien de kansen vind ik wel dat wij vandaag verdienden te winnen.”

Beek Vooruit - Cluzona 2-3 (1-0). 1-0 Joep Bulkmans, 1-1 Arno van Gastel, 1-2 Ruben Maas, 1-3 Lukas Dingemanse, 2-3 Loek Schalk.

,,Het kon vandaag alle kanten op, maar wij gaven de doelpunten te makkelijk weg”, vond trainer Marcel van Helmond van de thuisclub. Na de 1-0 bij rust, een prachtige goal, spraken we af goed te blijven staan, maar een eenvoudig weggegeven hoekschop en een vrije trap door de muur brachten de stand op 1-2. We hebben er vervolgens alles aan gedaan om alsnog wat uit het vuur te slepen maar we konden geen vuist meer maken. De geblesseerde Jorn Sweres, en daarmee de ideeën en voorzetten werd node gemist.”

,,De eerste helft was van onze kant matig, we speelden eigenlijk als los zand”, aldus Koen Peeters van Cluzona. ,,In de tweede helft speelden we wel als een collectief na wat omzettingen, en toonden aan wat meer kwaliteit te hebben als de thuisclub. Een lekker zege, nadat we wat punten lieten liggen tegen mindere tegenstanders.”

Rijen - Uno Animo 3-1 (1-0). 1-0, 2-0 en 3-0 Freek Trommelen, 3-1 Rick van Loon.

Rijen boekte een relatief eenvoudige zege. Vooral de doeltreffendheid van Freek Trommelen maakte vandaag het verschil.