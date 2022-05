Madese Boys sprokkelt punt in slotminuut, Kruisland baalt van gestaakte wedstrijd

RBC - Beek Vooruit 2-0 (2-0). 1-0 en 2-0 Giovanni Moerland.

,,Jammer, we hebben echt goed gespeeld. Met name na de rust hebben we wel enkele kansjes afgedwongen,” keek Beek-trainer Marcel van Helmond terug. ,,Helaas dus geen resultaat, het zit wat tegen, we vechten eigenlijk wat tegen de ranglijst momenteel. Toch, het harde werk wordt vanzelf beloond, hopelijk al volgende week tegen Tilburg, een absoluut ‘moetje’ in de degradatiestrijd.”

Door blessures en zieken miste de thuisclub zowat een half elftal. Trainer Ruud Pennings was daarom dik tevreden: ,,De invallers hebben het uitstekend gedaan. Na een prima eerste helft, waarin we volledige controle hadden, vergaten we na rust om de kansen zorgvuldiger uit te spelen. De tegenstander was slechts af en toe dreigend op counters.”

Rijen - VOAB 0-1 (0-0). 0-1 Pieter van der Heijden.

,,Dik tevreden over met name de eerste helft, waarin we onszelf gewoon vergeten te belonen. Ook na rust konden we goed weerstand bieden, maar scoren zij vanuit een scrimmage na een hoekschop. Het geluk van de koploper zullen we het maar noemen,” aldus Rijen-trainer Freddy Kruijs.

FC Tilburg - Madese Boys 2-2 (2-1). 1-0, 2-0, 2-1 Jens Verschuren (pen.), 2-2 Stef van Oorschot.

Madese Boys-trainer Dion Schuurmans bleef met gemengde gevoelens achter: ,,De eerste helft was gewoon slecht, het leek wel of we er niet van doordrongen waren dat dit een echt degradatieduel was. Na rust gingen we steeds aanvallender spelen wat in de slotminuut beloond werd. Stef van Oorschot, spits van Onder 19, behoedde ons voor een nederlaag. Ook invaller-doelman Richard Bouwens keepte fantastisch en hield Tilburg van de zege af.”

TSC - Roosendaal 4-1 (1-0). 1-0 Ryan Snoeren, 2-0 Tim Rubenkamp, 2-1 Sam Wortman, 3-1 Bas Blokdijk, 4-1 Snoeren.

,,Een goede pot gespeeld, voldoende kansen gecreëerd, onder een lekker lentezonnetje. Wat wil je nog meer,” was TSC-trainer Ad Looijmans tevreden. ,,We hobbelen gewoon verder in het spoor van koploper VOAB.”

,,Te veel spelers haalden vandaag niet het niveau, wat wel gevraagd wordt tegen een topploeg als TSC. Aan de bal was het gewoon niet goed genoeg vandaag,” vond bezoekend trainer Mark Klippel. ,,Meteen na rust kregen we een ongelukkige 2-0 om de oren, na de 3-1 was het definitief gespeeld.”

Uno Animo - Kruisland gestaakt bij 0-2. 0-1 en 0-2 Yoeri Rombouts.

,,Balen, nu moeten we van de week weer naar Loon op Zand om de laatste veertig minuten uit te spelen. En dat terwijl we op alle vlakken domineerden tegen een tegenstander die in eigen huis lastig te verslaan is,” aldus trainer John Taks van de bezoekers.

Cluzona - WSC 1-1 (0-0). 0-1 Mounir Mamaar, 1-1 e.d..

,,Rommelig, met weinig voetballend vernuft vandaag,” aldus Koen Peeters, assistent-trainer van Cluzona. ,,De betere kansen waren wel voor ons, maar uiteindelijk mogen we nog blij zijn met de late gelijkmaker. We kunnen dus leven met deze eindstand.”

Bavel - JEKA 1-1 (0-0).