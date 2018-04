Madese Boys-spits Manukjan: 'We zijn zo dichtbij, nu moeten we het afmaken'

Nadat de ploeg in de eerdere knock-outronden Oosterhout, Vlijmense Boys, Unitas'59 en Bladella heeft uitgeschakeld, staat het nu in de kwartfinale tegenover competitiegenoot Uno Animo. 18 februari won Madese Boys al in competitieverband van de ploeg uit Loon op Zand: 0-2. ,,Toch is dat niet te vergelijken. We kwamen toen snel op voorsprong. Ik heb gelezen dat ze alles dichtgooien en erop klappen. Het wordt vanavond hoe dan ook een moeilijke wedstrijd", aldus Manukjan.

,,Het is te hopen dat we vroeg op voorsprong komen om de wedstrijd open te breken. Anders kan het wel eens een schaakspel worden. Uno Animo kwam op mij over als een ploeg die het echt van inzet moet hebben. Maar dat was slechts een momentopname", vervolgt Manukjan.

Mocht Madese Boys winnen dan plaatst het zich voor de halve finale tegen Marvilde uit Veldhoven, eveneens een tweedeklasser. Maar belangrijker nog: voor het eerst in de clubgeschiedenis komt Madese Boys dan uit in de KNVB-beker. ,,Dat is wel iets bijzonders. Ik had niet verwacht dat ik zoiets zou kunnen meemaken. Het is echt mooi dat we op het punt staan om zoiets te bereiken. We zijn zo dichtbij, nu moeten we het afmaken ook. Of ik al van een bekerfinale droom? Ik zou liegen als ik zeg dat ik er niet al eens aan gedacht heb. Maar dat is nog veel te vroeg. Laten we eerst vanavond maar eens zien te winnen. Dat is lastig zat."