Madese Boys oppermachtig tegen Beek Vooruit, Unitas'30 pakt laatste strohalm

zondag 2eUnitas'30 boekte een uiterst belangrijke zege in de strijd tegen degradatie. MOC'17 verloor namelijk in diezelfde strijd een duel tegen Rijen. Madese Boys kende geen moeite met Beek Vooruit en is zo nog één van de achtervolgers van Moerse Boys.

Zundert - Uno Animo 0-4 (0-3) 0-1 Danny Kuipers, 0-2 Joris van de Langenberg, 0-3 Kuipers, 0-4 Rick van Broekhoven.

Zundert-trainer Ger Musters sprak van een 'offday'. ,,Met name de eerste helft was dramatisch," zei hij. ,,Met een 0-3 achterstand speel je in de tweede helft natuurlijk een verloren wedstrijd. De inzet was er vandaag gewoon niet voldoende. We moeten punten gaan pakken, anders redden we het niet."

SCO - Cluzona 2-3 (1-3) 0-1 Ruben Maas, 0-2 Wesley Smits, 0-3 Dennis Janssen, 1-3 en 2-3 Huseyin Efe.

Al na twintig minuten spelen stond het 0-3 in Oosterhout. ,,Cluzona was zeker in de eerste helft de veel beter voetballende ploeg," zei SCO-trainer Dion Schuurmans. ,,In de tweede helft zijn we er vol op geknald en zijn we goed terug gekomen in de wedstrijd. Maar uiteindelijk was het weer net niet."

Cluzona-trainer John Taks had zijn ploeg dit seizoen nog niet zo goed zien spelen als in de eerste helft. ,,We hebben voor rust echt fantastisch gevoetbald. In de tweede helft was er jammer genoeg nog maar weinig terug te zien."

Beek Vooruit - Madese Boys 0-3 (0-2) 0-1 Bjorn de Bruijn, 0-2 Dennis Marijnissen, 0-3 De Bruijn.

Madese Boys blijft maar resultaten boeken. Uit bij Beek Vooruit werd met 0-3 gewonnen, waarmee de ploeg van Mark Klippel naar de tweede plaats op de ranglijst stijgt. Het moet raar lopen, wil Madese Boys geen nacompetitie spelen voor promotie naar de eerste klasse.

Madese Boys-trainer Mark Klippel sprak van een knappe teamprestatie. ,,Ook wij misten wat spelers, maar de groep heeft het goed opgepakt", zei hij. ,,Het hielp dat Bjorn al na vijf minuten die bal er verschrikkelijk goed in schiet. Na de 0-3 was het slaapverwekkend voor het publiek. Maar goed, bij deze temperaturen hebben we ons gespaard voor de weken."

"Zeven basisspelers missen is simpelweg te veel," was de logische conclusie van Arno Gabriëls. "Als we compleet waren geweest, hadden we het Madese Boys misschien moeilijk kunnen maken, nu was daar geen sprake van."

MOC '17 - Rijen 2-4 (2-1) 1-0 Rick Willigers, 1-1 Freek Trommelen, 2-1 Willigers, 2-2 MOC'17 (eigen doelpunt), 2-3 Thomas Dols, 2-4 Trommelen.

Rijen boog een achterstand na rust om in een knappe zege. Rijen-trainer Max Raeven: ,,Het begin was wat angstig van beide ploegen. Zij kwamen verdiend op voorsprong. Na rust is er maar een ploeg geweest die recht had op de zege en dat waren wij. We hebben het nu weer helemaal in eigen hand."