Madese Boys na ruime zege ronde verder

EFC heette vooraf een lastige tegenstander te zijn. EFC eindigde als nummer twee in de tweede klasse F en verzamelde maar liefst 57 punten in de reguliere competitie, een minder dan kampioen Heeze. Madese Boys-trainer Mark Klippel moest starten zonder onder meer zijn topscorer Hovsep Manukjan, met een enkelblessure nog niet basisfit bevonden, en de al langer gekwetste Ruud van Stokkom. Ondanks deze aderlatingen had Klippel zijn elftal goed weggezet, zo bleek al snel in de wedstrijd. Al na 40 seconden had de bal erin moeten liggen voor Madese Boys. Bjorn de Bruijn snelde als vanouds over de linkerflank, zijn voorzet was ook afgemeten maar de klaarstaande Dennis Marijnissen faalde jammerlijk.