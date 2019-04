Madese Boys knikkert Kruisland uit titelrace, Maas berooft Hoeven van stunt

zondag 2EUnitas’30 omzeilde een lastige klip door Zeelandia Middelburg in eigen huis met 0-2 te kloppen. Madese Boys knikkerde Kruisland uit de titelrace en Hoeven zag in de slotseconden een stunt tegen Cluzona door de vingers glippen.

Zeelandia Middelburg - Unitas’30 0-2 (0-0) - 0-1 Matthijs Broos, 0-2 Papito Puriel.

De Leurenaren hebben met nog drie duels voor de boeg vier verliespunten minder dan Madese Boys en Cluzona. Zondag speelde het in Zeeland een volwassen wedstrijd; ,,Gouden puntjes. Misschien niet heel fraai, maar defensief erg gedisciplineerd en geduldig wachtend op de kansjes,” aldus trainer Kees de Rooij.

Kruisland-Madese Boys 0-3 (0-1) 0-1 Hovsep Maukjan, 0-2 Quinten van de Kieboom, 0-3 Bjorn de Bruijn

Mark Klippel, trainer van Madese Boys, had een goede wedstrijd gezien. ,,Het was overtuigend,” zei hij. ,,Voor rust hadden we het moeten beslissen. Omdat wij de 2-0 en 3-0 niet maken, geven wij hun nog de kans om druk te zetten. Na de 0-2 was het verzet van Kruisland echter gebroken.” Bij de 0-1 mocht bij een ingooi Manukjan uit de dekking lopen, draaien en vervolgens de bal in de hoek plaatsen. Aan de 0-2 ging een misverstand tussen Ricardo Mannie en doelman Martijn Geerlings vooraf. Aimen Hadjaissa van Kruisland zag twee gele kaarten en dus rood.

WSC-Rijen 0-2 (0-1) 0-1 Bram Weijerman, 0-2 Thomas Dols.

Max Raeven, trainer van Rijen: ,,We zijn goed begonnen en hebben niet veel weggegeven. Lekker dat we gewonnen hebben, maar aan de bal moeten we beter kunnen. Maar goed, we hebben weer een stap gemaakt in de goede richting.”

Zundert-JEKA 4-0 (0-0) 1-0 Jesse Mouws, 2-0, 3-0 en 4-0 Jaye Musters.

Zundert-trainer Ger Musters ziet weer licht aan het einde van de tunnel. ,,Twee overwinningen op rij en van de laatste plaats af,” zei hij verheugd. ,,We hebben goed gebruik gemaakt van de geboden ruimte.” Bas Liebregts, zijn collega van JEKA: ,,Het was een wedstrijd met twee gezichten. De eerste helft was voor ons, in de tweede helft zijn we overklast.”