Madese Boys haakt af in titelstrijd, Unitas'30 kent geen moeite met Kruisland

zondag 2ECluzona won gisteren met 0-1 van Uno Animo en kwam door het verlies van Madese Boys alleen op de tweede plaats. Toch zitten de Wouwenaren in de wachtkamer. Koploper Unitas'30 zit in hetzelfde schuitje en zou bij een eventuele nederlaag volgende week naast alles grijpen.

Zundert - Zeelandia Middelburg 2-3 (1-1) 1-0 Olivier van Hassel, 1-1 Niels Luteijn, 1-2 Dennis Kovacevic, 1-3 Thomas de Rijk, 2-3 Van Hassel.

Zundert-trainer Ger Musters: ,,Het zit niet mee. Het hele seizoen missen we te veel spelers. We begonnen goed, maar gaven na rust binnen tien minuten twee goals weg.”

VOAB - Madese Boys 4-0 (1-0) 1-0 Stijn van Laarhoven ,2-0 Mustapha Houba, 3-0 Van Laarhoven, 4-0 Peter van der Heijden.

Madese Boys-trainer Mark Klippel kon er kort over zijn. ,,We speelden een matige en gezapige pot. Dan krijg je tegen een goede tegenstander als VOAB op je ballen, zo simpel is het.”

Hoeven - Rijen 3-1 (2-1) 0-1 Thomas Dols, 1-1 Stijn Kerstens, 2-1 Robert Frerichs, 3-1 Cyril van der Veen.

Het enkele weken nog kansloos geachte Hoeven is bij winst volgende week bij WSC verzekerd van nacompetitie. ,,Complimenten voor de strijd en passie,” aldus trainer Eric Koenraads. ,,We waren afgetroefd op de echte wil”, zag Rijen-trainer Max Raeven. ,,In de eerste helft speelden we nog goed, maar na rust was de zege van Hoeven terecht op basis van arbeid.”

Beek Vooruit - JEKA 3-1 (2-1) 1-0 Bas Frijters, 2-0 Loek Schalk, 2-1 Remco de Groot, 3-1 Loek Schalk.

Beek Vooruit was gebrand om het ‘onrecht van Breda’, zoals de wedstrijd JEKA - Beek Vooruit van eerder dit seizoen op De Beek genoemd, ongedaan te maken. “En dat lukte”, aldus een blije Beek Vooruit-trainer Arno Gabriels.

Uno Animo - Cluzona 0-1 (0-1) 0-1 Wesley Smits.

Ondanks de tweede plaats is het team van Marcel van der Sloot afhankelijk van Unitas’30 en Madese Boys voor een eventuele promotie. Wanneer Cluzona wint, en Unitas’30 dit niet doet pakt Cluzona de titel, bij verlies van Madese Boys rest in ieder geval een nacompetitieplaats.

Kruisland - Unitas’30 1-4 (0-3) 7. Fredson Lucas 0-1 (e.d.), 22. Matthijs Broos 0-2, 43. Roman Witting 0-3, 87. Broos 0-4.

Na de eerste mogelijkheid voor de thuisclub was het juist Unitas’30 dat zich efficiënt toonde, al dan niet geholpen door de Kruislandse defensie. Bij de 0-1 trachtte Fredson Lucas in een sprintduel de bal over het eigen doel te werken maar plofte de bal onder de lat binnen.

Niet veel later bleef de bal na een vrije trap in de zestien hangen. Via Roman Witting belandde de bal voor de voeten van Matthijs Broos die de 0-2 scoorde, ondanks protest voor vermeend buitenspel. Op slag van rust was het duel met de 0-3 gespeeld. Matthijs Broos schatte een te kort teruggekopte bal op waarde, waarna Witting de van de paal terugkomende inzet benutte.

Nadat Unitas’30 meteen na rust verzuimde verder uit te lopen, leek de 1-3 van Patan in de 65ste minuut de spanning terug te kunnen brengen. Verder kwam Kruisland niet tegen een controlerende koploper die makkelijk overeind bleef, waarna Broos in de 87ste minuut voor de eindstand zorgde. Volgende week wordt nu alles of niets, volgens De Rooij. ,,Bij winst zijn we kampioen, bij een andere uitslag pakken we mogelijk overal naast.”