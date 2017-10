Madese Boys en Zundert delen de punten, gifbeker Kruisland nog niet leeg

Cluzona - Unitas'30 4-1 (2-1) _ 0-1 Danny Lauwen, 1-1 Marcel van der Sloot, 2-1 en 3-1 Jeroen Hack, 4-1 Wesley Smits.

In beide kampen waren de trainers het eens dat de rode kaart voor Lauwen het spelbeeld veranderde. "Unitas speelde lekker fris, daar hadden we het moeilijk mee. Van onze kant was het niet heel sterk vandaag. De rode kaart speelde zeker in ons voordeel, daarna hebben we het zakelijk uitgespeeld," aldus John Taks van de thuislub. Aan de andere zijde baalde Kees de Rooij, al had hij ook het nodige positieve gezien; "Tot de 1-1 en de domme rode kaart was er niets aan de hand. We konden hun spitsen aan banden leggen en kregen de beste kansen. Zelfs na rust kregen we meteen twee goede mogelijkheden maar daarna was het gespeeld."