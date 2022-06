Madese Boys degradeert naar derde klasse: ‘We zijn gewoon niet goed genoeg’

Nacompetitie tweede/derde klasseNa een verblijf van tien seizoenen in de tweede klasse is voor Madese Boys dan toch het doek gevallen. De formatie van Dion Schuurmans verloor na verlenging met 1-2 van Terneuzen en degradeert hierdoor naar de derde klasse.

Madese Boys komt al sinds 2011 uit in de tweede klasse. Nog niet eerder moest voor handhaving worden gespeeld. Wel was de club uit Made een paar keer dicht bij promotie. Volgens trainer Dion Schuurmans, die na een verblijf van drie seizoenen afscheid neemt van Madese Boys, was het verlies in het nacompetitieduel symbolisch voor de wijze waarop zijn ploeg het hele seizoen al voetbalt: ,,We hebben de kansen gehad zoals zo vaak maar je moet er de bal dan wel inschieten. Tijdens de competitieduels liep het ook vaak op het laatste moment fout af. Daar was ik ook nu bang voor en ja hoor, mijn gevoel kwam uit.’’

Quote Tijdens de competitie­du­els liep het ook vaak op het laatste moment fout af Dion Schuurmans, trainer Madese Boys

Tijdens de eerste 25 minuten zag het ernaar uit dat Madese Boys volledig afgetroefd zou worden en halverwege de kans op handhaving al kon vergeten. De thuisploeg had in deze periode weinig in te brengen tegen Terneuzen. De bezoekers zetten hoog druk, waaronder Madese Boys niet uit kon voetballen. Bovendien beschikte Terneuzen voorin over enkele technisch uiterst begaafde spelers. Jeremie Noa en Marc Verwei waren ongrijpbaar voor de Madese verdedigers.

Genoeg mogelijkheden

In de elfde minuut opende Bart van Hanegem uit een voorzet van Verwei de score. Het wachten was op een tweede Zeeuws Vlaamse treffer, maar tegen de verhouding in werd het in de 30e minuut 1-1 door een verrassende, maar fraaie kopbal van Jens Verschuren. Vanaf dit moment kreeg Madese Boys greep op de wedstrijd. De thuisploeg leverde meer strijd met als gevolg dat de duels nu vaker werden gewonnen. Het werd een open duel met veel kansen voor beide partijen, waarin zowel Madese Boys als Terneuzen het aluminium raakten. Een inzet van Jens Verschuren ging rakelings voorlangs. Bjorn de Bruijn en Daan Dilven kregen kansen om Madese Boys nog voor rust naar een voorsprong te schieten, maar ook Terneuzen was erg dicht bij een treffer. Het schot van Ayden Davies werd door een verdediger van de thuisploeg op de doellijn geblokkeerd.

Volledig scherm Madese Boys kwam tekort tegen Terneuzen. © Pix4Profs/Peter Braakmann

In een gelijk opgaande tweede helft waren de beste kansen voor de thuisploeg. De technisch begaafde spelers van Terneuzen moesten het vaak afleggen tegen de fysiek sterkere mannen van Madese Boys. Toch verzuimde de thuisploeg om de buit binnen te halen met een schlemielrol voor Daan Dilven. Niet alleen faalde hij in de 78e minuut voor open doel, maar ook in de laatste minuut en blessuretijd kreeg hij de bal van dichtbij niet achter doelman Jeremy Geensen.

De verlenging werd voor beide teams een kwestie van overleven. Het zag ernaar uit dat strafschoppen de beslissing moesten brengen tot Jasper van Asten in de 115e minuut 1-2 binnenschoot. Dion Schuurmans: ,,We kwamen op alle fronten tekort, zowel qua voetbal als qua strijd. Daarom trokken we uiteindelijk aan het kortste eind. We zijn gewoon niet goed genoeg.’’