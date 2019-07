Madese Boys-aanvaller Björn de Bruijn wil nu wel scoren tegen NAC: ‘De vorige keer schoot ik 'm richting mijn eigen achtertuin’

Gespannen is hij niet meer. Madese Boys-aanvaller Björn de Bruijn (25) speelde al zes keer eerder het traditionele oefenduel met NAC. Natuurlijk blijft het wel leuk, voetballen tegen een profclub. Nu is hij gebrand op een persoonlijk succesje. ,,Een doelpuntje, dat zou mooi zijn.”

Het is sinds 2013 een jaarlijks terugkerend oefenduel: Madese Boys - NAC. Voor De Bruijn wordt zaterdag (aftrap 17.00 uur) het zijn zevende editie. Bijzonder was vooral de eerste keer. ,,Ik kwam toen net terug bij Madese Boys voetballen, had een jaar bij NAC in de jeugd gespeeld (in 2011-2012, red.). Revanche is een groot woord, maar ik wilde destijds wel graag laten zien wat ik kon”, herinnert de Madenaar zich.

Inmiddels weet de West-Brabantse voetballiefhebber wat hij kan. Ook bij NAC is het gevaar van De Bruijn bekend. Zeker na de onderlinge wedstrijd in 2017. De rappe aanvaller snelde al na één minuut alleen af op doelman Nigel Bertrams af. Het had zijn moment kunnen worden, maar hij schoot over. ,,Ik werd er deze week op de training aan herinnerd. Die bal schoot ik bijna richting mijn eigen achtertuin”, grapt hij over zijn misser. ,,Dat gaan we morgen beter proberen te doen", klinkt het ambitieus.

In 2017 verloor Madese Boys met 0-7. Vorig seizoen zette Madese Boys het beste resultaat neer en werd er voor het eerst tegen de Bredase profclub gescoord: 1-5. Nu wil De Bruijn het nog beter doen. ,,We gaan kijken hoe we het zo lang mogelijk op 0-0 kunnen houden en misschien zelfs een kansje kunnen creëren. Je weet dat de kans bestaat dat je een aantal goals tegen krijgt, maar we gaan het zoveel mogelijk proberen te beperken.”

Volledig scherm Foto van een eerdere editie © Johan Wouters/Pix4Profs

Trots

De Bruijn kijkt uit naar een mooie zaterdag. ,,Het is sowieso leuk om tegen een profclub te spelen. Ik ben niet meer gespannen, maar voor spelers die voor het eerst meedoen, is het wel een ding. Dat begrijp ik wel, dat was bij mij niet anders. Voor de club is het ook een bijzondere dag: er wonen hier in de buurt veel NAC-supporters dus er komen veel mensen op de wedstrijd af af. Vrijwilligers zijn al weken bezig om het terrein gereed te maken. Ik denk dat we als vereniging trots mogen zijn dat dit een jaarlijks evenement is geworden.”

Zelf scoren zou de middag nog mooier maken. Wie zijn tegenstander op het veld wordt, is nog een raadsel. ,,Ik begreep dat ze een nieuwe rechtsback hebben gehaald. Maar NAC speelt zondag nog een oefenduel, dus of er tegen ons veel basisspelers op het veld staan, is de vraag. Of ze mijn tegenstander hebben verteld over mijn snelheid? Dat hoop ik voor ze”, lacht hij. Het maakt De Bruijn niet zoveel uit tegenover wie hij staat. ,,Als verdediger moet je je instellen op de aanvaller, andersom geldt dat niet. Ik hoop gewoon mijn acties te kunnen maken en een paar keer te verrassen. Scoren? Dat zou helemaal mooi zijn.”