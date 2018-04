Machine Moerse Boys boekt tegen Made tiende zege op rij, Kruisland wint doelpuntrijke kraker

Moerse Boys - Madese Boys 2-0 (1-0) - 1-0 Rik Mol, 2-0 Mark Foesenek.

Of de titel binnen is? ,,Ja", antwoordt Moerse Boys-trainer Jurgen Arnouts, gevolgd door een uitdagende stilte. Hij wil nog een voorbehoud maken, na de winst op Madese Boys, maar beseft tegelijk dat dat onzin is. ,,We mógen dit niet meer weggeven."

De machine van Arnouts blijft op volle toeren zeges produceren. De winst op Madese Boys, zelf ook al tien duels ongeslagen, was voor Moerse Boys de tiende op rij. Het levert Moerse Boys een voorsprong van zeven punten op Sarto (de tegenstander van zondag) op, terwijl het ook nog een wedstrijd moet inhalen. Het kampioenschap kan in theorie op donderdag 3 mei gevierd worden. En de verliezer? ,,Wij moeten nu zorgen dat we bij de eerste drie blijven", vindt Klippel. Hij verwacht ook geen misstappen van de koploper meer: ,,Dit geven ze niet meer weg."

Kruisland - MOC'17 5-2 (3-0) - 1-0 Faisal Bensiali, 2-0 Tom Schipper, 3-0 Ahmed Didi, 3-1 Dylan Jansen, 3-2 Gerson Pisas, 4-2 Levy Schotel, 5-2 Didi.

De eerste helft verliep 'rampzalig' voor de Bergenaren, zou Theo Ducaneaux na de wedstrijd toegeven. ,,Wij hadden misschien 15 procent balbezit", zei Ducaneaux. Zijn collega bij de concurrent, Natalino Storelli: ,,We hebben in de eerste helft goed de zwakte van de tegenstanders afgestraft."

MOC'17 kwam fris uit de kleedkamer voor de tweede 45 minuten. Vooral invaller Salah-Eddine Jaddi maakte indruk. MOC'17 kwam zelfs terug tot 3-2 tegen de ploeg van Storelli, die tegen zijn oude ploeg speelde. De oefenmeester hielp Kruisland met een gouden zet naar de overwinning: hij bracht Levy Schotel rond de 70ste minuut in het veld. De 20-jarige aanvaller schoot met een van zijn eerste balcontacten de 4-2 op het bord, waarna de wedstrijd beslist was. Een intikker van Didi bracht de eindstand op 5-2.

Wat een geweldige goal van Dylan Jansen van MOC'17 uit een vrije trap. #zon2E pic.twitter.com/cInElzmk26 — BNDS Amateurvoetbal (@bndestemvoetbal) 22 april 2018

Unitas '30-Uno Animo 0-5 (0-2). 0-1 Sil de Veer, 0-2 Kobus Boons, 0-3 Rick van Loon, 0-4 Boons, 0-5 Van Loon.

Unitas-trainer Kees de Rooij: ,,Een heerlijke middag voor Uno Animo. Dat betekent dat het bij ons een drama was. Het lukte nog niet om de bal twee keer naar de goede kleur te spelen. Er zat bij ons vandaag niets in. We stonden te slapen bij vier van de vijf goals. Wanneer we degradatie willen ontlopen, zullen we uit een ander vaatje moeten tappen."

VOAB-Cluzona 2-0 (1-0) 1-0 en 2-0 Stijn vaan Laarhoven.

,,We zijn vandaag geen moment goed in ons spel gekomen", vond John Taks, trainer van Cluzona. ,,Het was een terechte zege voor VOAB. Voor rust werd een kopbal van ons voor de lijn weggehaald met de hand. Een strafschop en een rode kaart had het kantelpunt kunnen betekenen. Maar helaas."

Beek Vooruit-SCO 4-0 (3-0) 1-0 Loek Schalk, 2-0 Boye Snoek, 3-0 Loek Schalk, 4-0 Joost Schalk.

Beek Vooruit-trainer Arno Gabriels sprak van een verdiende overwinning. ,,Alleen bij een 2-0 voorsprong zijn we even in de problemen gekomen toen Yuya een kans miste", zei hij. ,,Bij de 3-0 was het duel gespeeld." Zijn SCO-collega Dion Schuurmans: ,,Toch waren we niet geheel kansloos, vond ik. Zij scoren op de juiste momenten en bij de goals maken wij kinderlijke fouten."

Sarto-Zundert 2-1 (1-0) 1-0 Sarto, 1-1 Lars van Elsacker, 2-1 Joost Blom.

,,We begonnen redelijk maar de eerste helft was voor Sarto", zei Ger Musters, trainer van Zundert. ,,Na rust waren wij de bovenliggende partij. De winnende goal van hun was zeer discutabel. Daar ging een overtreding op onze doelman Thomas Van Nederkassel aan vooraf."

Zeelandia Middelburg-Rijen 3-2 (2-2) 1-0 en 2-0 Levi Mombarg, 2-1 en 2-2 Freek Trommelen, 3-2 Thomas de Rijke.

,,Dit was weer heel zuur", zei Rijen-trainer Max Raeven. ,,We komen goed terug na een 2-0 achterstand, hadden toen de controle, maar toch ging het weer mis. We zullen nog een aantal punten moeten pakken."