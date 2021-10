Maas zet met vijfklapper achtervolging in op Rombouts

zondag 3a Zundert euforisch na zege tegen Terneuzen, Groen-Wit worstelt met Philippine en pakt driepunter

3 oktober Drie standaardsituaties deden DSE in Zeeuws-Vlaanderen in de slotfase de das om. Even verderop in Zeeuws-Vlaanderen deelde Zundert een tik uit aan Terneuzen. Groen-Wit kwam op haar beurt met de schrik vrij tegen Philippine.