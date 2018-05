Maas treedt top-3 Zilveren Schoen binnen

zilveren schoenRuben Maas zet een flinke eindsprint in. De buitenspeler van Cluzona maakte afgelopen weekend een hattrick tegen Zeelandia-Middelburg en staat nu derde in het Zilveren Schoen-klassement. Ibrahim Ikililou (Hoge Vucht) gaat Be Ready-spits Robin van den Noort weer voorbij.