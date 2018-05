Maas maakt het verschil voor Cluzona, Zundert houdt Sarto op 0-0

Unitas'30 - Cluzona 1-2 (0-1) 0-1 Ruben Maas, 0-2 Wesley Smits, 1-2 Danny Lauwen.

,,We hadden Maas onder controle op één momentje na, waarin hij uit onmogelijke hoek raak schoot. In het laatste half uur speelden we één op één, werden er twee doelpunten in mijn ogen dubieus afgekeurd voor buitenspel en raakten we de lat," verzuchtte trainer Kees de Rooij van de thuisclub. Zondag staat de degradatiekraker MOC'17-Unitas'30 op de rol.