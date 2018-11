Maas blijft scoren en schiet Cluzona naar koppositie, debutant blinkt uit bij Hoeven

Beek Vooruit - Hoeven 1-2 (0-0). 0-1 Rick Braspenning, 0-2 Jim Franssen, 1-2 Loek Schalk.

Held van de dag werd de debuterende eerstejaars A-junior Braspenning, die met een goal en assist aan de basis stond van de Hoevense zege. “Complimenten aan mijn ploeg voor de werklust vandaag. Misschien kregen we met de winst wel iets te veel,” was coach Eric Koenraads eerlijk. Arno Gabriels, trainer van Beek Vooruit, was niet te spreken over de grensrechter van de bezoekers. “Blijkbaar geen gelukkig huwelijk, die grensrechters en wij,” zei hij. “Maar goed, wij mogen natuurlijk nooit verliezen van Hoeven.”

Cluzona - Zeelandia Middelburg 2-1 (1-0). 1-0 Wesley Smits, 2-0 Ruben Maas, 2-1 Niels Luteijn.

“De betere kansen waren voor ons, hoewel beide teams aan elkaar gewaagd waren,”vond assistent-trainer Jean-Pierre van Bergen van Cluzona. De Wouwenaren hebben over twee weken aan een zege voldoende om de eerste periode te pakken.

Unitas’30 - Rijen 2-2 (2-1). 1-0 Matthijs Broos, 2-0 Roman Witting, 2-1 Rutger van den Heuvel, 2-2 Serdar Gül (pen.).

Unitas-trainer Kees de Rooij kon leven met het gelijkspel. “Wellicht hadden wij de betere kansen maar voetbaltechnisch was Rijen vandaag beter. Positief is de strijd die we geleverd hebben.”

Uno Animo - Kruisland 0-1 (0-0). 0-1 Rik Schouw.

“De eerste clean-sheet dit seizoen. En dik verdiend tegen een ploeg die niet wilde voetballen,” was Natalino Storelli tevreden. Nadat Rick van Broeckhoven van de thuisclub in de 76ste minuut rood zag, scoorde Schouw een minuut later.

JEKA - Sarto 0-2 (0-0) 0-1 Tim Dominicus, 0-2.

JEKA-trainer Bas Liebregts: “Na vijf minuten missen wij via Randy Klees een strafschop. Dat was natuurlijk belangrijk, maar voetballend waren we ook niet goed. Echter, er is nog geen reden tot paniek.”

Madese Boys - WSC 0-4 (0-1) 0-1 Rens van Hout, 0-2 Koen Schimmer, 0-3 Van Hout, 0-4 Schimmer

Mark Klippel, trainer van Madese Boys, was niet blij. “Nee, het was allemaal niet best. We krijgen in de laatste twee duels zeven goals tegen en maken er zelf geen,” zei hij. “Laten we zeggen dat we niet in goeden doen zijn.”