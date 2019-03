Maarten Brands kiest voor het avontuur in Amerika en ruilt voetbal in voor ‘soccer’

Hij heeft zich al aardig verdiept in de omgeving waar hij vanaf augustus een jaar lang zit. ,,In de staat Tennessee is muziek een heel groot ding. Nashville is de bakermat van de countrymuziek, natuurlijk. En Memphis is de stad van Elvis”, lepelt Maarten Brands (19) op. Naast muziek heeft de staat nog een belangrijk exportproduct. ,,Whiskey”, weet hij. ,,Maar alcohol drinken mag je er pas vanaf je 21ste.”