Lucas Sanders heeft voetbalgeluk hervonden bij Alliance

Vanaf zijn zevende levensjaar was Sanders kind aan huis bij Cluzona. Na alle jeugdelftallen te hebben doorgelopen, maakt de aanvallende middenvelder al gauw zijn debuut voor het vlaggenschip van de vereniging. Het gaat het talent voor de wind, tot vorig jaar zomer een karrenvracht aan spelers neerstreek in Wouw.

Na een hevige concurrentiestrijd belandt het kind van de club op de bank. Sanders moet het doen met een aantal invalbeurten. Het leidt tot een reeks conflicten met trainer Ronald van Oeveren (nu trainer Victoria'03, red.). Sanders mist hierdoor de kampioenswedstrijd en dat doet hem pijn: ,,Ik voelde geen vertrouwen en dat deed pijn. Ik raakte het plezier kwijt en dat leidde tot een aantal conflicten met de trainer. Jarenlang heb ik me vol ingezet voor de club en het team en dan mag je die kampioenswedstrijd niet mee doen..."

Verder wil Sanders er weinig woorden aan vuil maken en kijkt hij vooral vooruit. Alliance stond tenslotte al vroeg op de stoep om gebruik te maken van het gretige talent. Het is een grote stap om zijn jeugdliefde te verlaten, maar al snel blijkt het een stap in de goede richting. In zijn nieuwe trainer Rick Schimmel vindt Sanders wél iemand die hem vertrouwen geeft.

Rechtsback

Schimmel experimenteert met zijn nieuwe speler en gebruikt hem inmiddels als rechtsback. In Roosendaal leeft Sanders op: ,,Ik heb in mezelf geïnvesteerd door hier te komen. Het experiment als rechtsback is zowel mij als de trainer goed bevallen. Natuurlijk zou ik op de lange termijn graag weer op het middenveld terecht komen, maar ik weet wat ik nodig heb. Ik ben 21 jaar en wil vooral speelminuten maken en genieten van het spelletje. Dat kan hier."

Zijn nieuwe trainer lijkt de juiste snaar te hebben geraakt. Sanders is lyrisch: ,,Deze trainer staat dicht op de groep en heeft de touwtjes strak in handen. Ondertussen kan hij op de juiste momenten tussen ons in staan en is het echt een maatje van de spelers. Ik voel constant zijn vertrouwen en dat heeft een goede weerslag op mijn spel."

Cerezo Fung-A-Wing

Ook de spelersgroep valt in de smaak. Na even te hebben moeten wennen, heeft Sanders zijn weg gevonden: ,,Er stond al een enorm goede basis toen ik kwam. In de breedte zijn we erg sterk. Daarnaast geeft de komst van een jongen als Cerezo (oud-prof Fung-A-Wing, red.) een boost. Het is nu de derde oud-prof met wie ik speel (Sanders speelde bij Cluzona met Danny Mathijssen en Marcel van der Sloot, red.). Voor je eigen ontwikkeling is het echt goed om met die gasten te werken."