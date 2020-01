Loting vervolg districtsbeker Zuid 1 en Zuid 2 op donderdag 6 februari

zondag 1B+1C Dosko blijft stijgende lijn voorttrek­ken, Unitas'30 geeft riante voorsprong uit handen

26 januari Dosko geeft veilige voorsprong tegen Olympia na rust uit handen, om zich in het laatste kwartier spectaculair op te richten. Dankzij de 4-2 zege blijven de Bergenaren in het spoor van FC Boshuizen, de nieuwe koploper van de tweede periode. Unitas'30 gaf in zondag 1C een comfortabele voorsprong uit handen in Heesch.