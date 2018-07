Loting poulefase districtsbeker: Pikant weerzien tussen Madese Boys en FC Tilburg

Nieuwkomer The White Boys mag het in de beker opnemen tegen plaatsgenoot en derdeklasser Waspik. De derby van Alphen-Chaam tussen Chaam en Viola staat dit seizoen enkel in de beker op het programma. In poule 19 vindt een interessant weerzien plaats tussen ODIO en Grenswachters. Grenswachters-spits Gino Boer maakte deze zomer de overstap van zijn jeugdliefde naar aartsrivaal ODIO.

Verder treffen de zaterdagploegen van Halsteren en Dosko elkaar in poule 41. Poule 77 wordt, op Vrederust na, volledig in Roosendaal afgewerkt. Bij de ‘grote jongens’ zit eersteklasser Rood-Wit W in een poule met tweedeklasser Hoeven. Beide ploegen liggen nog geen vijf kilometer van elkaar verwijderd.

Advendo

Opvallend is dat vijfdeklasser Advendo uit Breda niet is ingedeeld door de KNVB. De poulewedstrijden worden gespeeld in de weekenden van 1/2 september, 8/9 september, en 15/16 september. De winnaar van elke poule stroomt door naar de tweede ronde.

Loting poulefase districtsbeker

Eerste en tweede klasse Zuid 1 en Zuid 2

39: Bruse Boys, Heerjansdam, Kruisland, Rijsoord

45: Beek Vooruit, Oranje Wit, Strijen, Tholense Boys

46: EBOH, Moerse Boys, Nieuwdorp, Zundert

47: Cluzona, Dosko zon., Kloetinge, SSV’65

48: FC Axel, Hoeven, Rood-Wit W, Zwaluwe

49: Almkerk, JEKA, Woudrichem, Yerseke

50: Altena, Rijen, SC ’t Zand zon., Terneuzense Boys

51: FC Tilburg, Hilvaria, Madese Boys, Real Lunet

Derde en vijfde klasse Zuid 1:

7: Groote Lindt, Klundert, TPO, Virtus

10: DSE, Oosterhout zat., Seolto, VCW

17: Gloria UC, OVC’26, SDO’39, Were Di

19: Grenswachters, MOC’17, ODIO, Vivoo

25: Achtmaal, Rimboe, Schijf, WVV’67

27: DVVC, Olympia’60, OVV’67, TSV Gudok

28: Haarsteeg, ONI, SC Elshout, Wilhelmina

29: FC Moerstraten, HSC’28, Prinsenland, Vosmeer

33: Dussense Boys, Rhelico, Sparta’30, Unitas

34: Duiveland, NOAD’67, NVS, SC Welberg

36: Alliance, Kruiningen, Waarde, Wemeldinge

38: Gilze, Molenschot, SC ’t Zand zat., SV Reeshof

41: Dosko zat., Halsteren zat., NSV, Stavenisse

43: Alexandria’66, DBGC, SHO, Unitas’30 zon

44: Internos, Sprundel, VVR, WDS’19

46: FC Bergen, Nieuw Borgvliet, Smerdiek, SPS

50: Oosterhout zat., Right ‘Oh, SCO, Schelluinen

52: DEVO, RSV, Unitas’30 zat., Victoria’03

55: DIA, Neerlandia’31, The Gunners, TSC

56: Raamsdonk, SC Capelle, The White Boys, Waspik

58: Hoge Vucht, PCP, SAB, UVV’40

61: Boeimeer, Groen-Wit, TVC Breda, Wernhout

63: RFC zon., RWB, SSC’55, VCB

65: Be Ready, HSSC’61, Lekvogels, SV Meerkerk

70: Lepelstraatse Boys, Steenbergen, VVC’68, WHS

71: Kogelvangers, Noordhoek, SC Gastel, SVC

74: Apollo’69, Kapelle, METO, Rillandia

75: De Fendert, De Schutters, DIOZ, RBC Roosendaal

77: BSC, DVO’60, RKVV Roosendaal, Vrederust

78: DHV, Irene’58, RFC zat., Terheijden