Loting KNVB-beker Zuid 1: Hoeven op bezoek bij Halsteren

zondag 1C Rood-Wit geeft alles, maar krijgt niets

24 september Zowel promovendus Rood-Wit als het uit de hoofdklasse gedegradeerde Dosko slaagden er niet in hun openingswedstrijd in de eerste klasse op te luisteren met een positief resultaat. Dosko ging thuis hard ten onder tegen Best Vooruit, Rood-Wit verloor in Sint Willebrord ietwat ongelukkig tegen Brabantia.