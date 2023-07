Loting KNVB-beker: stuntploeg Groen Wit staat voor trip naar Limburg, Baronie speelt thuis

Stuntploeg Groen Wit kent het volgende avontuur in het tot nu toe unieke jubileumjaar: de Bredase club ging dinsdagavond de koker in bij de loting voor de eerste kwalificatieronde van de TOTO KNVB Beker. Ook derdedivisionist Baronie komt het landelijke bekertoernooi in actie.

Dinsdagavond werd de loting verricht door Timo Reessink, hoofd competitie betaald voetbal bij de KNVB, en Abdel Zerai, de aanvoerder van Groen Wit. 24 halve finalisten van de (zes) districtsbekertoernooien en 36 teams uit de derde divisie gingen de koker in. Uiteindelijk kwamen daar dertig wedstrijden uit voor de eerste kwalificatieronde, die gepland staat voor zaterdag 12 en zondag 13 augustus.

Voor Groen Wit is dit een groot nieuw avontuur. De ploeg van Oualid Saadouni verraste afgelopen seizoen vriend en vijand door de districtsbeker te winnen in Zuid 1, door in de finale Nuenen te verslaan na strafschoppen. Die ploeg speelt in de vierde divisie en was zwaar favoriet. Grote held werd de zestienjarige doelman van Groen Wit, Stijn Stoffelsen.

De Bredase derdeklasser (verloor de finale van de nacompetitie om promotie) staat voor een verre reis, de ploeg speelt uit in Limburg. De loting koppelde Groen Wit aan een ‘andere groene club’, namelijk Groene Ster uit Heerlerheide. Groen Wit kan misschien wat informatie opvragen bij buurman Baronie, want Groene Ster komt ook uit in de derde divisie. Daar eindigden de Limburgers afgelopen seizoen op de dertiende plek.

Baronie

Baronie eindigde lager (zeventiende) en handhaafde zich uiteindelijk via de nacompetitie. Als derdedivisionist mag het opnieuw meedoen aan de KNVB-beker. Vorig jaar eindigde dat avontuur al na één ronde, tegen Blauw Geel'38. Nu de herkansing.

Met de nieuwe trainer Jeroen van Bezouwen staat Baronie voor een thuiswedstrijd. Tegenstander is Hoogeveen, dat vorig seizoen kampioen werd in de vierde divisie en nu op hetzelfde niveau uitkomt als de Bredase ploeg. Niet in dezelfde competitie overigens. De ploeg uit Drenthe zit in de derde divisie A, Baronie in B.