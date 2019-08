Loting KNVB-beker: Dongen neemt het op tegen Excelsior’31

IKEA-pak­ket Dongen staat nog niet in elkaar

16:59 Dongen oogt in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen als een IKEA-pakket: je weet uit ervaring met de Zweedse woongigant dat alle onderdelen écht in de doos zitten, maar een Billy-kast staat er nog niet. Een stappenplan om tot het eindproduct te komen is er niet. En dus is trainer Osman Erbas zoekende.