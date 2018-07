Loting KNVB-beker: Cluzona op bezoek bij Bredaas getint SteDoCo

In totaal 70 amateurclubs verdwenen zaterdagochtend in de koker voor de loting van de eerste en tweede kwalificatieronde in de KNVB-beker. De eerste kwalificatieronde vindt plaats in het weekeinde van zaterdag 18 en zondag 19 augustus, de tweede kwalificatieronde op woensdag 22, zaterdag 25 en zondag 26 augustus.