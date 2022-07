Loting eerste voorronde KNVB-beker is komende dinsdag

Nacompetitie vierde/vijfde klasse Molenschot ziet hoop op promotie in rook opgaan, VCW zet grote stap richting lijfsbe­houd

Molenschot moet na de 5-1-nederlaag op een klein wonder hopen, terwijl Neerlandia’31 na de 3-1-overwinning op NVS alle troeven op promotie naar de vierde klasse in eigen hand heeft. VCW won met 1-3 in Oss en kan aankomende zondag het behoud in de vierde klasse verzekeren.

12 juni