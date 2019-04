Loek Schalk voert druk op: komt Zilveren Schoen Ruben Maas in gevaar?

Loek Schalk is een gevestigde naam in het wereldje van doelpuntenmakers. Sterker nog: op een West-Brabantse topscorers-conventie zou Loek één van de sprekers zijn. Over ‘het netje laten bollen’, ‘het doel vinden’, ‘de wedstrijd openbreken’ of ‘het duel in het slot gooien’. Beek Vooruit vaart wel sinds de Schalk-broers (ook Joost kan een doelpuntje maken) de selectie versterkten.