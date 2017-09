Loek Schalk: 'Het wordt nu echt een avontuur'

Ze kwamen terug naar Beek Vooruit voor de sportieve ambities. Terug naar de tweede klasse was het plan. En zo geschiedde. Loek en Joost Schalk, broers en spitsenduo, hadden vorig seizoen een belangrijk aandeel in de titel van de ploeg uit Prinsenbeek. En nu is daar die felbegeerde tweede klasse. ,,Het wordt nu echt een avontuur", zegt Loek Schalk erover.

Het zou fantastisch zijn om een steentje bij te kunnen dragen om er nog een seizoen aan vast te plakken. Loek wil graag iets terug doen voor de club waar hij al zo lang komt. Hij herinnert zich een avond in de voorbereiding op het huidige seizoen, toen een aantal oudgedienden van Beek Vooruit de geschiedenisboeken erbij pakten. ,,De club speelde welgeteld één seizoen in de tweede klasse, en behaalde toen twaalf punten. Als we dat al kunnen overtreffen, zou dat heel mooi zijn."

Handhaven

Maar daar moet het niet bij blijven, als het aan hem en de selectie ligt. Handhaven is de doelstelling, en dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet lukken met die twaalf punten. ,,Daar willen we overheen, dus. Het zijn leuke feitjes, en we willen zo snel mogelijk die eerste punten pakken natuurlijk."

Quote Het wordt nu echt een avontuur Loek Schalk

Aanwinsten

Beek Vooruit versterkte zich flink. Menno Baremans en Mike Meijvis kwamen van het naar de vierde klasse gedegradeerde Internos. Jorn Sweres keerde terug bij de ploeg uit Prinsenbeek, na avonturen bij UNA, Nuenen en KFC Ranst in België. ,,Jorn is een geweldige speler. Dat zo'n jongen naar de club komt, is mooi om te zien." Ook wijst Schalk op het feit dat de drie aanwinsten affiniteit hebben met Prinsenbeek. ,,Geweldig, in de tweede klasse met overwegend jongens uit de regio. Dat vinden de clubmensen ook mooi."

Dan de eerste opponent van het seizoen: Zeelandia-Middelburg. Hij weet niet wat hij ervan moet verwachten. ,,Ik kan alleen naar de stand van vorig seizoen kijken. Zeelandia eindigde hoog. Het is niet de makkelijkste tegenstander, zo aan het begin van het seizoen. Dat gaat lastig worden."

Beek Vooruit treedt in ieder geval nagenoeg compleet aan in Middelburg. Alleen Boye Snoek, vorig seizoen nog belangrijk met goals en assists, is afwezig. Loek en broertje Joost zijn in ieder geval wel van de partij en gaan op zoek naar de goals die Beek Vooruit in de tweede klasse laten blijven.